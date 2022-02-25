شروط التوظيف في البنوك للنساء والمهارات المطلوبة

تختلف شروط التوظيف في البنوك للنساء من بنك لآخر كما أن شروط العمل بالبنوك تختلف بين الرجال والنساء، فمن المعروف أن لكل بنك الشروط الخاصة به والتي تطلب ضرورة توافرها في المتقدمين للعمل بها، لذا من خلال السطور التالية نتعرف سويا على الشروط العامة التي تشترك فيها البنوك لتوظيف النساء.

شروط التوظيف في البنوك للنساء

تبحث الكثير من النساء بالمملكة العربية السعودية عن شروط التوظيف في البنوك للنساء والتي تتمثل فيما يلي:

ضرورة أن تكون المتقدمة خريجة جامعة أو أكاديمية معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي بالمملكة.

على المتقدمة أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس في أي من العلوم التالية سواء علوم الكمبيوتر، الاقتصاد، التسويق، المحاسبة، المبيعات، التجارة الدولية، التمويل والاستثمار، أو الموارد البشرية وأي مجال آخر يتعلق بالمجالات السابقة.

ضرورة أن لا يتجاوز عمر المتقدمة عن 30 عام أو 28 في بعض من البنوك.

التعامل الجيد مع مختلف برامج المايكروسوفت أوفيس.

ألا تكون المتقدمة قد خضعت لأي نوع من أنواع اختبارات سابقة في أي من البنوك الأخرى.

أن تكون المتقدمة قدرة على التواصل الفعال مع عملاء البنوك.

على المتقدمة للعمل في أي بنك من البنوك أن لا يكون لديها أي أقارب يعملون في البنك حتى الدرجة الثالثة.

ضرورة امتلاك الكثير من مهارات كتابة بعض السياسات القوية.

علاوة على ضرورة وجود درجة عالية من المعرفة بالمصفوفة RACI.

المهارات المطلوبة للتوظيف في البنوك

من الجدير بالذكر أن هناك مجموعة كبيرة من المهارات التي يتعين على المتقدمة امتلاكها منها ما يلي: