نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار شهادة استيفاء اشتراطات السلامة في الإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم الدفاع المدني الإماراتي خدمة إلكترونية من خلال الدفاع المدني وهي خدمة إصدار شهادة استيفاء اشتراطات السلامة الوقائية للمنشآت منخفضة الخطورة أ, حيث لابد أن تقوم المنشآت ذات الخطورة المنخفضة أن تقوم بالحصول علي شهادة استيفاء السلامة الوقائية في بداية كل سنة وذلك حتي يتم التأكد من أن هذه المنشأة بها وسائل الأمان الخاصة بالتواجد فيها, وتقدم الدفاع المدني هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الإماراتية.

شروط وضوابط إصدار شهادة استيفاء اشتراطات السلامة الوقائية للمنشآت منخفضة الخطورة أ

تم وضع ضوابط من قبل الدفاع المدني الإماراتي لكل أصحاب المنازل والمنشآت التي ترغب في التقدم لإصدار شهادة استيفاء اشتراطات السلامة الوقائية للمنشآت منخفضة الخطورة أ.

تصدر هذه الشهادة للمنازل والمباني و للمنشآت المصنفة وغير المصنفة كمنشئات منخفضة ومتوسطة وعالية الخطورة والمخازن وسكن العمال والمبنى الحكومي أن تكون الإمارة ضمن نطاق الاختصاص إنشاء مستخدم برقم المنشأة.

الأوراق المطلوبة لإصدار شهادة استيفاء اشتراطات السلامة الوقائية للمنشآت منخفضة الخطورة أ.

لابد إحضار أوراق ومستندات حتي تتمكن من استخراج هذه الشهادة, وهذا الأوراق تم وضعها من قبل الدفاع المدني الإماراتي.

رخصة تجارية – الرخصة السياحية.

شهادة الغرفة التجارة.

عقد الإيجار.

كشف العمال للمقاولين.

مخطط موقع المنشأة.

عقد صيانة معدات الحريق للمنشأة أو المبنى.

كيفية التسجيل في خدمة إصدار شهادة استيفاء اشتراطات السلامة الوقائية للمنشآت منخفضة الخطورة أ

التسجيل كمستخدم جديد إن لم يكن لديك حساب بموقع وزارة الداخلية فيمكنك القيام بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب كمستخدم جديد, وهذه هي الطريقة الصحيحة لإنشاء حساب جديد.