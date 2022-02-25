عاجل.. أوكرانيا تعلن حصيلة مفزعة لـ قتلى اليوم الأول من الغزو الروسى

جدة - نرمين السيد - وقالت الرئاسة الأوكرانية إن 137 قتيلا دفعوا ثمن الحرب الروسية على البلاد خلال اليوم الأول، لافتة إلى أن هناك 316 أُصيبوا جراء الهجوم الروسى حتى الآن.
وذكرت قناة إكسترا نيوز أن الرئيس الأوكرانى وقع مرسومًا بإعلان التعبئة العامة لـ الجيش الأوكرانى.
ودعا الرئيس الأوكرانى، فولوديمير أولكساندروفيتش زيلينسك، مواطنيه لحمل السلاح، ومحاربة روسيا
وفى السياق ذاته، قال وزير دفاع أوكرانيا أوليكسى ريزنيكوف، إن أى شخص لديه الاستعداد والقدرة على حمل السلاح يمكنه الانضمام إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية، فى الوقت الذى قالت فيه الشرطة الأوكرانية إنها ستوزع أسلحة على قدامى المحاربين.
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