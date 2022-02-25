البيت الأبيض يعبر عن انزعاجه من تقارير عن رهائن في تشرنوبيل

قال البيت الأبيض إنه منزعج من تقارير تحدثت عن وجود رهائن في منشآت في تشرنوبيل في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

وكان ميخايلو بودولياك مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني قد قال إن القوات الروسية استولت على محطة تشرنوبيل للطاقة النووية.

وأضاف "من المستحيل القول إن محطة تشرنوبيل للطاقة النووية في مأمن بعد هجوم لا طائل منه تماما من جانب الروس".

وتابع قائلا "هذا أحد أخطر التهديدات في أوروبا اليوم".

من جهة أخرى، ذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس جو بايدن أطلع زعماء الكونجرس الأميركي على الأزمة في أوكرانيا في اتصال آمن الخميس.

وقالت ساكي إن بايدن "أمضى ساعة بعد ظهر اليوم على الهاتف مع ... الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس، يطلعهم على الوضع من خلال مكالمة آمنة، ويطلعهم على الوضع على الأرض، ويجيب على الأسئلة التي لديهم أيضا".

من ناحيتها، قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إن المشرعين يريدون تزويد أوكرانيا بمبلغ 600 مليون دولار لشراء "أسلحة دفاعية فتاكة" للتصدي للهجوم الروسي.

وقالت في حديث إلى مراسلين في سان فرانسيسكو "ما نفعله مع أوكرانيا هو ضمان أن نقدم لها مساعدة إنسانية لدعم الشعب، وكذلك أسلحة دفاعية فتاكة قيمتها 600 مليون دولار لخوض معركتهم بأنفسهم".