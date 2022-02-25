بوتين: روسيا تظل جزءا من الاقتصاد العالمى ولا تعتزم الإضرار به

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوتين قوله: "تظل روسيا جزءًا من الاقتصاد العالمى، وفى هذا الصدد، طالما بقى هذا الجزء، فإننا لا نخطط لإلحاق الضرر بالنظام الذى نشعر أننا ننتمى إليه".

وأضاف بوتين "لا ننوى إلحاق الضرر بالنظام الاقتصادى العالمى الذى ننتمى إليه".

وقال إن شركاء روسيا الغربيين"يجب أن يتفهموا وألا يضعوا لأنفسهم مهمة إخراجنا من هذا النظام"، مضيفًا أن "هذه القيود ستكون كذلك".

وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون قد أعلن - فى وقت سابق اليوم - عن حزمة عقوبات تعتزم بريطانيا وحلفاؤها فرضها على روسيا، على خلفية تحركات الأخيرة العسكرية تجاه أوكرانيا، بما فى ذلك استبعاد البنوك الروسية من المنظومة المالية البريطانية.

وقال جونسون - فى خطاب أمام مجلس العموم البريطانى، اليوم - "سنستبعد البنوك الروسية من منظومة المال البريطانية وسنمنع الروس من الوصول إلى الجنيه الإسترلينى".

وأضاف جونسون "فى اجتماع مجموعة السبع اتفقنا على تعظيم التكلفة على روسيا وإنهاء الاعتماد الأوروبى على الغاز الروسى... وسنجمد أصول أكثر من 100 فرد وكيان روسى جديد بالإضافة إلى المائة المعلن عنهم سابقا".

وتابع جونسون "سنمنع الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" من الوصول إلى بريطانيا بالإضافة إلى فرض قيود على التجارة مع موسكو وحظر على الصادرات، وسنصدر تشريعات لحظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا بما فى ذلك المعدات التكنولوجية والرقائق الإلكترونية وسنعرض تلك التشريعات الأسبوع المقبل".