الرئيس الأوكراني يوقع مرسوما بالتعبئة العامة للسكان

وأضافت الوكالة، نقلا عن مرسوم على موقع الرئاسة، إن التعبئة ستتم في غضون 90 يوما من دخول المرسوم حيز التنفيذ.

من جهة أخرى، كشف بيان صادر عن القوات المسلحة الأوكرانية اطلعت عليه شبكة سكاي نيوز أنه تم نشر أكثر من 60 مجموعة تكتيكية من الكتائب الروسية - أي ما بين 30 ألفا و60 ألف جندي - في أوكرانيا.