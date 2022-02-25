تخفيضات أسواق العثيم بالسعودية يوم التأسيس بدينا ثلاثة قرون عز وفخر

تخفيضات أسواق العثيم بالسعودية يوم التأسيس، أسواق عبدالله العثيم هى واحدة من إحدى المتاجر الكبرى التى تتواجد فروعها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتمنح لجميع عملائها العديد من الخصومات والتنزيلات في كافة الأقسام سواء القسم الخاص بالأدوات المنزلية أو قسم الأجهزة الكهربائية أو قسم السلع الغذائية؛ والعروض بأسواق العثيم ابتداء من اليوم وسارية حتى 1 مارس من الشهر القادم أو حتى نفاذ الكمية، فمن خلال سطور المقال التالية سنوضح لكم العروض المقدمة من العثيم بالتفصيل.

تنزيلات أسواق عبدالله العثيم بالسعودية اليوم:

التخفيضات في كافة فروع أسواق عبدالله العثيم بالسعودية على الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ، وخصومات على الأجهزة الكهربائية أيضا وكل هذه التنزيلات بمناسبة يوم التأسيس وتشمل العروض كالتالي:

خصم خاص على قطتعة خضار يدوي، مقدم من العثيم بسعر 89 ريال سعودي.

بينما الخصم الأخر على قلاية كوولين بالبخار، وتعد تلك القلاية بسعة داخلية سبعة لتر، والسعر داخل العرض بـ 369 ريال سعودي.

كما يوجد هناك أيضا عرض على طباخة مخصصة بالأرز، لعمل أشهى أنواع الأرز وسعتها لتر ونصف، وسعرها داخل العرض في العثيم بـ 299 ريال سعودي.

الموقد الألكتروني الكهربائي متواجد داخل العرض في العثيم بالسعودية، ويستخدم الموقد المحمول في الرحلات والمتنزهات لتسخين الطعام وعمل جميع أنواع المشروبات الدافئة، وسعره بعد الخصم بـ 59 ريال، أما عن سعره قبل الخصم بـ 69 ريال.

العجانة جي سي ڤي، تستخدم في جميع أنواع العجين لتوفير الوقت والمجهود، يوجد خصم مميز يصل حتى 25% ليصبح السعر بـ 279 ريال سعودي.