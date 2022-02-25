مشاهد مروعة.. آثار القصف الروسى على بلدة ماريوبول بـ أوكرانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة إكستر نيوز فى نبأ عاجل لها منذ قليل، أن الشرطة الأوكرانية أعلنت سيطرت القوات الروسية على جزيرة زمينى بالقرب من أوديسا.

وفى السياق ذاته، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى اجتماع مع ممثلى دوائر الأعمال فى روسيا اليوم الخميس، إن روسيا تظل جزءًا من الاقتصاد العالمى.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوتين قوله: "تظل روسيا جزءًا من الاقتصاد العالمى، وفى هذا الصدد، طالما بقى هذا الجزء، فإننا لا نخطط لإلحاق الضرر بالنظام الذى نشعر أننا ننتمى إليه".

وأضاف بوتين "لا ننوى إلحاق الضرر بالنظام الاقتصادى العالمى الذى ننتمى إليه".