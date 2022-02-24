نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح بكجات بيس 2021 والحصول على أيكون مومنت بيس 2021 بكج يوفنتوس وريال مدريد طريقة مضمونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح بكجات بيس 2021 ، تم إطلاق التحديث الأسبوعي صباح اليوم الخميس 24 فبراير 2022 بحجم 7 ميجا. في لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل لجميع أنظمة التشغيل. وكما عرضنا عليكم مسبقا أهم أحداث هذا الأسبوع من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) من بكجات والمنافسات الجديدة والهدايا التي سيحصل عليها اللاعب عند أستخدام اللعبة هذا الأسبوع. حيث أطلقت شركة كونامي في تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل عدة بكجات لأساطير اللعبة من أيكون مومنت بيس 2021. وهي بكجات من أساطير ريال مدريد الأسباني. وكذلك بكج من لاعبين من نادي يوفنتوس الإيطالي على رأسهم ديلبيرو وأندريه بيرلو. كما يمكن بسهولة الحصول على أيكون مومنت بيس 2021 مجانا هذه المرة لكلا البكجين. ومن خلال الفقرات التالية سوف نستعرض لكم كيفية فتح البكج والحصول على لاعبين free iconic moment pes 2021 بسهولة من خلال الطريقة التالية.

طريقة فتح بكجات بيس 2021 يوفنتوس أيكون مومنت بيس 2021 مجاني الآن

من خلال هذه الفقرة سوف نتعرف عن طريقة مضمونة للحصول على أقوي free iconic moment pes 2021. وبطريقة مجانية وذلك بعد نزول منافسة قوية واللعب مباراة والفوز بها والحصول على 2 أيكون مومنت أحدهم ليوفنتوس والأخر لريال مدريد. وفي هذه الفقرة سوف نفتح بكج والحصول على اللاعب ديلبيرو أو اللاعب بافل نيدفيد أو أندريه بيرلو. بالخطوات السهلة الأتية تابع بعناية وقم بالتركيز.

أول خطوة الدخول على أيقونة فتح بكجات بيس 2021 الخاصة بفريق يوفنتوس والنقر على بافل نيدفيد وعمل مراجعة سريعة لبطافة اللاعب المهارية. ثم الخروج والدخول على نفس اللاعب وعمل نفس المراجعة مرة أخرى. والخروج والدخول مرة أخرى وعمل نفس الشيء للمرة الثالثة.

الخاصة بفريق يوفنتوس والنقر على بافل نيدفيد وعمل مراجعة سريعة لبطافة اللاعب المهارية. ثم الخروج والدخول على نفس اللاعب وعمل نفس المراجعة مرة أخرى. والخروج والدخول مرة أخرى وعمل نفس الشيء للمرة الثالثة. الخطوة الدخول على اللاعب نيجولو كانتي والخروج منه.

كما يجب الدخول على اندريه بيرلو والخروج منه مرة أخرى بدون أي مراجعة لبطاقة اللاعب.

ثم مرة أخرى الرجوع إلي نيجولو كانتي. والدخول على أندريه بيرلو بدون مراجعة.

والآن النقر على sign لمدة 3 ثوان. وسوف يتم الحصول على أيكون مومنت بيس 2021 مجانا ومضمون.

الحصول على أيكون مومنت بيس 2021 مجانا لريال مدريد

يتضمن تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل اليوم أيضا 24 فبراير على فتح بكجات بيس 2021 لفريق ريال مدريد خاصة يسعى اللاعبين الحصول على اللاعب ماكليلي الأسطوري. ويمكن الحصول على free iconic moment pes 2021 من خلال الخطوات التالية.

أولا فتح بكج ريال مدريد أيكون مومنت بيس 2021 لهذا الأسبوع. والنزول إلى أخر الصفحة ثم الصعود مرة أخرى والنقر على see more.

يتم الدخول على لاعب فان دير فارت ثلاثة مرات متتالية.

ثم الدخول على مورينتس مرتين متتاليتين.

كما يتم الدخول على بطاقة كريم بنزيما وعمل مراجعة لطاقة اللاعب.

بعد ذلك يجب الدخول على ديفيد ألابا مرتين متتاليتين.

ثم الدخول على ماكلاليلي اللاعب الخرافي بقوة 93 وعمل مراجعة لطاقة لاعب أيكون مومنت بيس 2021 الخرافي. والخروج من اللاعب ثم الدخول عليه مرتين وعمل نفس المراجعة.

الخرافي. والخروج من اللاعب ثم الدخول عليه مرتين وعمل نفس المراجعة. بعد ذلك يتم النقر على sign لمدة 5 ثوان. ويتم الحصول على free iconic moment pes 2021 لهذا الأسبوع من لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل.

والآن لقد وصلنا إلي نهاية كيفية فتح بكجات بيس 2021 لهذا الأسبوع الخرافي. وفتح أيكون مومنت بيس 2021 يوفنتوس وريال مدريد. نتمنى لكم الأستمتاع باللعبة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.