عاجل.. فرنسا: على بوتين أن يدرك امتلاك الاتحاد الأوروبى أسلحة نووية

جدة - نرمين السيد - واستدعى الاتحاد الأوروبى السفير الروسى لديه، فى وقت سابق اليوم، وأبلغه إدانته للهجوم الروسى على أوكرانيا. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن بدء عملية عسكرية فى دونباس بأوكرانيا، مشيرًا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها، وذلك وسط موجة واسعة من الإدانات الدولية والعقوبات ضد روسيا.

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