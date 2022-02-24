عاجل.. بريطانيا تعلن تجميد أصول البنوك الروسية وعزلها مصرفيا

جدة - نرمين السيد - وأعلن رئيس الورزاء البريطانى بوريس جونسون، فى وقت سابق اليوم الخميس،أن بلاده ستفرض عقوبات على أكثر من 100 كيان اقتصادى روسى، جراء الهجوم الروسى على أوكرانيا.

وفى كلمة له أمام مجلس العموم البريطانى بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية، قال جونسون إنه يجب أن "نتبنى وحلفاؤنا حزمة عقوبات اقتصادية لم تعرفها روسيا من قبل".

وأشار جونسون إلى أن سيتم منع البنوك الروسية من العمل فى بريطانيا، موضحا "سنواصل مساعينا فى عزل روسيا عن الاقتصاد العالمى".