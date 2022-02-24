كيف اعرف اني مسجل في الإسكان التنموي وإنشاء الحساب

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عمر شويل - جدة كيف اعرف اني مسجل في الإسكان التنموي خصوصًا وأن وزارة الإسكان السعودية أكدت من خلال مواقعها الرسمية أن الدعم السكني يتم تقديمه لمرة واحدة فقط ولا يجوز لمواطن أن يقوم بالتسجيل للاستفادة منه مرتين، حتى أفراد الأسرة، فكل عائل ينوب عن أسرته في تقديم طلب الاستفادة من الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي أو غيره من الفئات ويمكن زيارة رابط بوابة الإسكان التنموي لمعرفة هل تم الاستحقاق من قبل وتم التسجيل بالفعل، أم أنك تستحق إنشاء حساب في الإسكان التنموي 1443.

كيف اعرف اني مسجل في الإسكان التنموي

قد يكون الحصول على وحدة سكنية مناسبة وشرائها من السوق حلم من الصعب تحقيقه لدى ذوي الدخل المحدود والأسر الأشد فقرًا في المملكة السعودية، ولكن مع توافر الدعم السكني ورغبة وزارة الشؤون البلدية والقروية في تقديم الدعم إلى المواطنين وتحسين المدن أيضًا تم إطلاق مبادرة الإسكان التنموي.

وهذه المبادرة لم تقم الوزارة بتقديمها بمفردها بل شاركت فيها العديد من المؤسسات الأهلية التي توفر الدعم وتقوم بحصر الأسر الفقيرة في المملكة، أما عن جواب كيف اعرف اني مسجل في الإسكان التنموي فإنها خدمة تتم عبر التالي:

زيارة منصة الإسكان التنموي (tanmawi.housing.sa) وهي مبادرة يمكن الوصول إليها من خلال زيارة موقع وزارة الإسكان السعودية.

ثم يتم كتابة البيانات المطلوبة، منها رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

النقر على تسجيل الدخول، فإن تمت العملية فمعناه أن لديك حساب بالفعل، وعند الدخول إلى الملف الشخصي يمكن معرفة ما إذا كنت مستحق في الدعم أم لا.

إنشاء حساب في الإسكان التنموي

أما في حال لم تجد أن لديك حساب في بوابة الإسكان التنموي فيمكن تفعيل حسابك وتسجيل الدخول من خلال منصة وزارة الإسكان والنقر على تبويب تسجيل مستفيد جديد، وإدخال المعلومات التالية:

رقم الهوية.

الاسم رباعي.

الحالة الاجتماعية.

الحالة المادية والرواتب.

رقم الجوال.

العنوان.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل عن الأوراق المطلوبة للتسجيل، وما ينبغي فعله عقب تسجيل الطلب والمدة المستغرقة لدراسة الأهلية وغيره من المعلومات عبر التواصل على رقم 199090.