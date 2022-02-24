عاجل هنُا رقم السفارة السعودية في أوكرانيا الرسمي في كييف

رقم السفارة السعودية في أوكرانيا، ما زال العالم يتابع تداعيات الحرب التي انطلقت اليوم الخميس 24 فبراير 2022 والتي شنتها روسيا على أوكرانيا، ومع زيادة التوترات بين البلدين ناشدت المملكة العربية السعودية كافة السعوديين المتواجدون بأوكرانيا بضرورة التوجه فوراً لأقرب مكان يتواصلون به مع السفارة السعودية في كييف عاصمة أوكرانيا، وبدأ المواطنون السعوديين في أوكرانيا البحث عن رقم السفارة السعودية في كييف بأوكرانيا للتواصل مع السفارة السعودية، للحصول على الدعم وتلبية طلبات المواطنين، وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية رقم السفارة السعودية في أوكرانيا.

رقم السفارة السعودية في أوكرانيا

تزامناً مع الأحداث الدامية في أوكرانيا بعد شن روسيا الحرب على مناطق في البلاد وتوجيه ضربات عسكرية قوية خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس الموافق 24 فبراير 2022، قامت السفارة السعودية بالعاصمة الاوكرانية كييف بتوجيه التعليمات لمواطنين المقيمين بأوكرانيا بضرورة التواصل مع السفارة بشكل سريع بعد إعلان الخارجية السعودية في بيان لها اليوم بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتوجيه التعليمات للمواطنين السعوديين بأنه يجب عليهم التواصل مع العاملين بالسفارة السعودية وذلك في ظل حرص المملكة العربية السعودية على الاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وعدم إصابتهم بأي مكروه نتيجة حرب روسيا على أوكرانيا,

رقم السفارة السعودية في أوكرانيا الشغال

أعلنت السفارة السعودية وسفيرها ” محمد بن سليمان المسهر الجبرين” في العاصمة الاوكرانية “كييف” والمتواجدة في شارع كوشمين جار عن الرقم الموحد للسفارة وهو “00380445205170” والذي يمكن للمواطنين السعوديين المقيمين بأوكرانيا الاتصال به والتواصل مع سفارة المملكة العربية السعودية بكييف وذلك حتى تستطيع الحكومة السعودية تقديم المساعدة لهم والاطمئنان عليهم وحل المشكلات التي قد تواجههم أثناء تواجدهم في أوكرانيا أثناء فترة الحرب الروسية الأوكرانية والتي بدأت اليوم الخميس. والتي راح ضحيتها في اليوم الأول من الحرب 60 مواطن من أوكرانيا في الضربات الجوية التي استهدفت عدة مناطق في البلاد.

عنوان السفارة السعودية في أوكرانيا كييف

السفارة السعودية في أوكرانيا هي بعثة دبلوماسية سعودية برأسة السفير ” محمد بن سليمان المسهر الجبرين” وتقع في العاصمة الأوكرانية كييف في شارع كوشمين جار.