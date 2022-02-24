الحرب الروسية على أوكرانيا .. 57 قتيلا حصيلة اليوم الأول

قالت وزارة الصحة الأوكرانية بحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية منذ قليل، إن 57 قتيلا حصيلة اليوم الأول من الهجوم الروسي على أوكرانيا حتى الآن.

وكانت روسيا قد أطلقت عملية عسكرية في الأراضي الأوكرانية، صباح الخميس، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتن عن ذلك.