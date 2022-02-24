عاجل- بالوثائق.. تفاصيل العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا بسبب أوكرانيا 

جدة - نرمين السيد - ونشر الرئيس الأمريكى، عبر حسابه بموقع "فيسبوك" تفاصيل العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة على روسيا والتى جاءت كالتالى:

وكتب بايدن "اليوم، تفرض الولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع الحلفاء والشركاء، تكاليف اقتصادية باهظة وفورية على روسيا ردًا على حرب بوتين التى اختارها ضد أوكرانيا".

وأضاف "سيكون لها تأثير عميق على اقتصاد روسيا ونظامها المالى والوصول إلى أحدث التقنيات".