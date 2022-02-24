- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جدة - نرمين السيد - ونشر الرئيس الأمريكى، عبر حسابه بموقع "فيسبوك" تفاصيل العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة على روسيا والتى جاءت كالتالى:
وكتب بايدن "اليوم، تفرض الولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع الحلفاء والشركاء، تكاليف اقتصادية باهظة وفورية على روسيا ردًا على حرب بوتين التى اختارها ضد أوكرانيا".
وأضاف "سيكون لها تأثير عميق على اقتصاد روسيا ونظامها المالى والوصول إلى أحدث التقنيات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- بالوثائق.. تفاصيل العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا بسبب أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.