عاجل.. بايدن: بوتين معتدى ويسعى لإحياء الإمبراطورية السوفيتية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، أضاف الرئيس الأمريكى فى كلمة له، تعليقا على تطورات الوضع فى أوكرانيا، إن بوتين يسعى لإحياء الإمبراطورية السوفيتية وتغيير مستقبل العالم بالقوة.

وأوضح بايدن أن سيبذل قصارى جهده لتقليل تداعيات العدوان الروسى على أوكرانيا، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف ارتفاع أسعار الطاقة والحفاظ على إمداداتها.