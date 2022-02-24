جونسون يعلن فرض عقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس فرض عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت قطاعات محددة في الاقتصاد الروسي، وبينها القطاع المصرفي والطيران.

وقال جونسون أمام البرلمان إن العقوبات تشمل حظر تصدير المنتجات عالية التكنولوجيا لروسيا والمواد ذات الاستخدام المزدوج.

وتشمل العقوبات أيضا وقف بريطانيا رحلات شركة الطيران الروسية "آيروفلوت" إلى المملكة المتحدة.

وقررت بريطانيا تجميد أصول مصرف "في تي بي" الروسي للتجارة الخارجية، إضافة إلى قيود على حجم الودائع المالية التي يمكن للجهات الروسية والأفراد من روسيا أن يمتلكوها بحساباتهم في المصارف البريطانية.

وستحظر بريطانيا التعاملات التجارية مع الشركات الروسية بالدولار والجنيه الإسترليني.

كما لم يستبعد جونسون فصل روسيا عن نظام "سويفت" للتعاملات المالية بين المصارف.

وأكد أن لندن ستعمل على "إخراج" روسيا من الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن بريطانيا ستعمل على التنسيق مع الشركاء من أجل التخلي عن النفط والغاز الروسيين.

وأعلن جونسون كذلك أن بريطانيا ستفرض عقوبات على بيلاروس "لدورها في الهجوم على أوكرانيا".

وجاء في بيان للحكومة البريطانية أن لندن تفرض عقوبات شخصية على المسؤول في إدارة مصرف "في تي بي" دينيس بورتنيكوف، وهو نجل رئيس جهاز الأمن الفدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف.

وطالت العقوبات أيضا رئيس مصرف "بروم سفياز بنك" بيوتر فرادكوف، ورجل الأعمال كيريل شامالوف الذي تعتبره لندن "مقربا" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس للسفير الروسي في لندن، أن بريطانيا ستفرض عقوبات "ستلحق أضرارا بالاقتصاد الروسي والأشخاص الذين لهم صلة بالكرملين"، ودانت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، معتبرة اياها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

ودعت تراس روسيا لسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية.