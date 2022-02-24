عاجل.. بايدن يعلن رسميا فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، قال الرئيس الأمريكى فى كلمة له، تعليقا على تطورات الوضع فى أوكرانيا، إنه سيتم تقويض قدرة روسيا على استخدام الدولار واليورو والين.
وأشار الرئيس الأمريكى، إلى أن بوتين رفض كل مبادرات حسن النية التى قدمتها الولايات المتحدة والدول الأخرى.
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