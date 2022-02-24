عاجل.. بايدن: بوتين اختار طريق الحرب وعليه تحمل نتائجها

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، قال الرئيس الأمريكى فى كلمة له، تعليقا على تطورات الوضع فى أوكرانيا، إن روسيا روجت لمزاعم من أجل غزو أوكرانيا.

وأشار بايدن إلى أن روسيا خططت لهجومها على أوكرانيا منذ فترة.