عاجل.. بايدن: القوات الأمريكية لن تذهب للاشتباك فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، أضاف الرئيس الأمريكى فى كلمة له، تعليقا على تطورات الوضع فى أوكرانيا، إن قمة الناتو غدا سترسم الخطوات القادمة فى التعامل مع روسيا.

وأشار بايدن إلى أن الناتو لديه خطة لنشر قواته فى الوقت والمكان المناسبين، موضحا أن أمريكا ستدافع عن كل شبر من أراضى دول حلف الناتو.