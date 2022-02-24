بايدن: لن ننخرط بعمل عسكري بأوكرانيا وسنفرض عقوبات على روسيا

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن بلاده "لن تنخرط في أي عمل عسكري في أوكرانيا"، ردا على الغزوالروسي لأوكرانيا، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن "عقوبات غير مسبوقة" ستفرض على روسيا وبنوكها".

واعتبر الرئيس الأميركي في كلمة بشأن تطورات الوضع في أوكرانيا، أن الهجوم الروسي "غير مبرر ومخطط له منذ عدة أشهر"، مشددا على أن الولايات المتحدة "حذرت مرارا مما حدث اليوم من غزو روسي لأوكرانيا".

عقوبات قاسية

وأضاف محذرا نظيره الروسي: "بوتن سيتحمل عواقب العدوان على أوكرانيا... سنضاعف آثار العقوبات على روسيا وسنخفف آثارها على الحلفاء"، معتبرا أن بوتن " لديه طموحات أكبر بكثير من أوكرانيا".

وتابع: "سنفرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا وبنوكها.. وهناك إجماع على تقييد قدرة روسيا على استخدام الدولار"، لافتا إلى أنه فرض عقوبات على بنوك روسية لديها أصول بتريليون دولار.

كما أكد أن "كل الأموال الروسية في الولايات المتحدة ستجمد"، وتابع: "العقوبات الغربية على روسيا تستهدف 4 مصارف إضافية وأفرادا من النخبة".

كما ستستهدف العقوبات الصادرات، قائلا: "أمرت بفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل الصادرات.. سنقيد الصادرات التكنولوجية التي تصل إلى روسيا.. وتلك القيود على الصادرات ستلغي أكثر من نصف واردات روسيا من المنتجات التكنولوجية المتطورة".

كما أكد بايدن أنه "سيتم اتخاذ التدابير لوقف ارتفاع أسعار الطاقة والحفاظ على إمداداتها"، منوها إلى أن بلاده "ستفرج عن نفط إضافي من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تبعا لمقتضيات الحاجة". وأضاف: "نعمل لتأمين إمدادات عالمية من الطاقة".

وفي الوقت نفسه، لفت بايدن إلى أن العقوبات على روسيا "ستحتاج بعض الوقت لتؤتي ثمارها".

وفيما يتعلق بالعمل مع الناتو، قال: "قواتنا في شرق أوروبا هي للدفاع عن حلفائنا.. وسندفع بقوات أميركية إضافية إلى ألمانيا. سنحمي تاريخ الناتو".

وحرص الرئيس الأميركي على التأكيد على أن الولايات المتحدة "عملت مع شركائها خلال الأسابيع الماضية، لتعزيز الحوار مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية"، قبل أن تتصاعد الأحداث بسرعة.