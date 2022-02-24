أوكرانيا تعلن سيطرة قوات روسية على موقع "تشيرنوبل" النووي

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، الخميس، سيطرة القوات الروسية على موقع تشيرنوبل النووي، بعد معركة شرسة خاضتها مع القوات الأوكرانية.
وأوضح المستشار الرئاسي الأوكراني، ميهيلو بودولاك، أن أوكرانيا "فقدت السيطرة" على محطة تشيرنوبل، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وأضاف: "السلطات الأوكرانية لا تعرف الوضع الحالي للمنشآت في تشيرنوبل، موقع أسوأ كارثة نووية في العالم".
واستطرد: ”بعد الهجوم العبثي للروس في هذا الاتجاه، من المستحيل القول إن محطة تشيرنوبل للطاقة النووية آمنة".
وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن في وقت سابق الخميس، أن القوات الروسية تحاول الاستيلاء على محطة تشيرنوبل، لافتا إلى أن الجنود الأوكرانيين "يضحون بحياتهم لمنع كارثة تشيرنوبل ثانية".
وكان مفاعل نووي قد انفجر في المحطة على بعد 130 كيلومترا شمال العاصمة الأوكرانية كييف، في أبريل 1986، مما أدى إلى إطلاق نفايات مشعة في جميع أنحاء أوروبا.
وتمت تغطية المفاعل المتفجر بغطاء وقائي منذ عدة سنوات، لمنع التسرب الإشعاعي.
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