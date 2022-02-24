رابط صندوق التنمية الزراعية وموعد استقبال طلبات الدعم من خلال الصندوق

رابط صندوق التنمية الزراعية الخاص بدعم وتمويل رأس المال العامل في المملكة العربية السعودية هو الرابط الذي يهم العديد من المواطنين داخل المملكة، وخاصةً بعد أن قام صندوق التنمية الزراعية اليوم الخميس الموافق 24 من شهر فبراير للعام الحالي 2022ميلادة من الإعلان عن بالإعلان عن بدء تمويل رأس المال العامل لاستيراد المنتجات الزراعية مثل فول الصويا ومنتجات الشعير ومنتج الذرة الصفراء، ويهدف هذا التمويل إلي العمل علي تعزيز الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي لهذه السلع المتنوعة بدون أي مقابل مالي وبدون تكاليف، ومن المعروف أن صندوق التنمية الزراعية بالمملكة يعمل علي توفير العديد من الخدمات الالكترونية إلي المواطنين مما يسهل علي تلك الفئة في الحصول علي طلباتهم في وقت قصير دون الحاجة إلي تضييع الوقت والمجهود وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030.

رابط صندوق التنمية الزراعية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي دعم ريف، وقد أشار الصندوق إلي أن الدعم المقدم يأتي ضمن برنامج الصندوق وذلك بالشراكة مع البنوك والمصارف التجارية ويتم ذلك بدون أي مصاريف إدارية أو مقابل مادي، ويتم البدء في استقبال طلبات التمويل ابتداءً من يوم الأحد المقبل، ومنذ أيام قليلة قد قامت شركة الجوف للتنمية الزراعية “جادكو” بالإعلان عن القيام بالتوقيع علي اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الزراعية ووصل مبلغ التمويل إلي 186 مليون ريال سعودي، وأشارت الجوف الزراعية إلي أن مدة التمويل تصل إلي 10 سنوات، علي أن يتم سداد التمويل علي 10أقساط سنوية تبدأ في 7 من شهر فبراير لعام 2025 وتنتهي في7 من شهر فبراير لعام 2034، وفقاً لجدول السداد الذي تم الاتفاق علية مع الصندوق، كما أشارت شركت جادكو أن الضمانات هناك بعض الضمانات التي يجب أن يقوم المفترض بتوفيرها مقابل التمويل، والضمان عبارة عن رهن جزء من أرض الشركة وأصول مصنع أصابع البطاطس الجديد الذي تم الاتفاق علية في عام 2020 من قبل مجلس إدارة الجوف الزراعية.

رابط صندوق التنمية الزراعية وطريقة التسجيل