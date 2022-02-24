صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور 1443 وكيفية التسجيل بالخطوات

يعد الضمان الاجتماعي الجديد من أهم المنصات الحكومية بحثاً خلال الفترة الأخيرة، فقد سعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ العام الماضي على تطوير منصة جديدة لدعم الضمان، والهدف من هذه المنصة هو مساعدة الأشخاص والأسر الفقيرة ذات احتياج للمال والمساعدات، وتحقيق الاستقرار والأمان بين الأشخاص المستحقة، علماً بأن الوزارة قد أشارت إلى إنه لن يتم صرف الدعم إلا في حالة توافر شروط الاستحقاق للضمان الاجتماعي بعد التسجيل، ومن خلال هذا المقال نوضح لكافة متابعينا شروط الاستحقاق وكيفية تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالخطوات، ويعد نظام الضمان الاجتماعي المطور من أهداف واستراتيجية 2030 لدى المملكة العربية السعودية.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443:

يقوم نظام ضمان الاجتماعي المطور 1443 تحقيق اقتصاد مزدهر بشكل عالمي، وذلك لتقديم كل العون للأسر الأكثر احتياجاً لهذا الدعم، بهدف تأهيلهم ليصبحوا أفراد منتجين من خلال توفير التدريبات، بالإضافة إلى تقديم عروض العمل من خلال التعاون مع صندوق التنمية البشرية داخل المملكة العربية السعودية، ويتم التسجيل في النظام المطور لهذا العام 1443 من خلال الدخول على الرابط الرسمي نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443.

شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور:

أوضحت وزارة الموارد البشرية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” عن ضرورة توافر شروط الاستحقاق للحصول على دعم الضمان الاجتماعي، ونوضح من خلال هذا المقال الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم، وهذه الشروط هي:

أن يكون الشخص المستفيد من دعم الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية أو مقيم في أرض المملكة بشكل دائم. أن يكون من الأشخاص المستحقين وهم (الأرامل والمطلقات – الأشخاص ذوي الإعاقة – الأيتام). من الضروري أن يكون لدى الشخص المستفيد من الحصول على الدعم تقديم بطاقة هوية وضرورة التأكد من سريانها. دخل الشخص المتقدم فرداً مستقل أو للأسرة بحد أدنى 1100 ريال سعودي بشرط أن يكون الفرد عائل للأسرة، بالإضافة إلى فرض 550 ريال سعودي لكل تابع. يجب على الشخص المتقدم ألا يكون قد تواجد في دار الإيواء

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالخطوات: