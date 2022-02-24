”نيوزويك” نقلا عن مسؤولين أمريكيين: كييف ستسقط خلال 96 ساعة

نقلت "نيوزويك" الأمريكية نقلا عن 3 مسؤولين أمريكيين أن العاصمة الأوكرانية كييف ستسقط خلال الأيام القادمة، وبعدها سيتم تحييد القدرات الدفاعية بشكل كبير.

وقال المسؤولون الذين اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم بحسب الصحيفة فإن القوات الروسية ستحاصر القوات الأوكرانية وستجبرها على الاستسلام خلال 96 ساعة ومن ثم سيضعف ذلك قدرة البلد على المواجهة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس 24/02، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وقال الرئيس الروسي: "يتطلب الوضع منا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. لجأت جمهورية دونيتسك الشعبية الى روسيا لطلب المساعدة. وفي هذا الصدد، ووفقا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادق عليها البرلمان والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".

وأشار الرئيس بوتين إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.