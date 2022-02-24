عاجل.. بايدن: اتفقت مع مجموعة السبع على حزم العقوبات الرادعة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه اتفق مع مجموعة السبع على المضى قدما فى حزم العقوبات الرادعة، على روسيا، جراء العملية العسكرية التى نفذها الجيش الروسى صباح اليوم الخميس على أوكرانيا.





وفى تدوينة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قال بايدن: "التقيت هذا الصباح مع نظرائى فى مجموعة السبع لمناقشة هجوم الرئيس بوتين غير المبرر على أوكرانيا". وتابع: "اتفقنا على المضى قدما فى حزم العقوبات الرادعة وغيرها من الإجراءات الاقتصادية لمحاسبة روسيا. نحن نقف مع شعب أوكرانيا الشجاع".

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