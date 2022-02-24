عاجل.. القوات الروسية تسيطر على محطة تشيرنوبل النووية

جدة - نرمين السيد - وحذر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، فى وقت سابق، من أن القوات الروسية تحاول السيطرة على محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية.

وأعلن زيلينسكى أن القوات الروسية سيطرت على مطار عسكرى على مشارف كييف.