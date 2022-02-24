نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشحن فورًا 7000 جوهرة فري فاير بالأيدي 2022 مركز غارينا للشحن فري فاير بالـ ID في المقال التالي

عمر شويل - جدة .مركز غارينا للشحن فري فاير وهو الموقع الرسمي الوحيد الخاص بشحن جواهر فري فاير، حيث هي السبيل الوحيد لاستمرار تلك اللعبة الأسطورية الشيقة، وقد نالت فري فاير شهرة عالمية بين الفئات العمرية المختلفة، ويمكن أن يتم شحن الجواهر من خلال garena من أي دولة عربية كانت أو أجنبية، وتتعدد طرق الدفع في عمليات الشحن فيمكن الدفع من خلال رقم الهاتف أو الرصيد الخاص وهذا للشحن عن طريق ID عن طريق الموقع الخاص لشحن جواهر فري فاير.

مركز غارينا للشحن فري فاير

ويعد مركز غارينا للشحن فري فاير Garena Free Fire هو المركز الرسمي المعتمد لشحن جواهر فري فاير وهذا من خلال ID وهذا من خلال الخطوات التالية:

الدخول إي الموقع الرسمي الخاص غارينا. ثم قم بكتابة أسم دولتك وهذا في أعلى يسار الصفحة. كتابة ID المعرف الخاص باللاعب والذي يتكون من 12 رقم في المكان المخصص له. تحديد كمية الجواهر التي يريد اللاعب شحنها. لابد بعد تلك الخطوات من تحديد وسيلة الدفع. الرجوع إلى اللعبة واستكمالها والتأكد من شحن الجواهر.

موقع شحن ooredoo

ويعد ooredoo من المراكز الرسمية التي تم إنشاؤه من قبل غارينا ويمكن الشحن من خلال خطوات سهلة وهي:

الدخول مباشرة إلى الموقع Shop2game.

تحديد الدولة الخاصة باللاعب والتي توجد أعلى يسار الصفحة.

كتابة المعرف الخاص في مكانة المخصص.

تأكيد أنك لست روبرت من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة بذلك.

وتأتي الخطوة الخاصة بتحديد طريقة الدفع من خلال رصيد ooredoo.

ثم قم بتحديد عدد الجواهر التي تريد شحنها.

لابد من كتابة رقم الهاتف الخاص بشريحة ooredoo لتأكيد وسيلة الدفع.

مركز غارينا للشحن free fire مجانا

ويعد موقع Garena لشحن الجواهر الخاصة لاستمرار فري فاير هو الموقع الوحيد المعتمد حول العالم وهذا للشحن مجانا عن طريق ID وهو المعرف الخاص حيث يمتلك كل لاعب معرف مغاير للأخر.

وشحن الجواهر من خلال كتابة الأيدي في المكان المخصص له ويتكون من 12 رقم، وتعد عملية الشحن ضرورية لاستمرار اللعبة، ولشراء الملابس الأسطورية، وشراء الأسلحة والخرائط

موقع فري فاير الرسمي للشحن

والموقع الرسمي الخاص بشحن جواهر فري فاير Garena Free Fire حيث يتم الشحن من خلال الأيدي الخاص باللاعب ولابد من تحديد كمية الجواهر المطلوب شحنها، ولابد من تحديد وسيلة الدفع المراد استخدامها في الدفع سواء رصيد الهاتف، أو رصيد الفيزا، وتعد لعبة فري فاير من أشهر الألعاب بين الفئات العمرية المتفاوتة.