نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط سكني تسجيل دخول 1443 وتقديم طلب الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط سكني تسجيل دخول من أهم الروابط التي يتم البحث عنها من خلال الأفراد في المملكة العربية السعودية وذلك إن كانوا يحتاجون إلى التسجيل في وزارة الإسكان للحصول على الدعم المجاني المقدم من خلالها، لشراء مسكن مناسب للإقامة به مع الأسرة، وتسعى الوزارة إلى لم شمل الأسر السعودية، وتحسين مستوى معيشتهم، فيمكن الدخول إلى حسابي في إسكان لمعرفة العديد من المعلومات عن قرض سكني مدعوم والاطلاع على كافة شروط الإسكان الجديدة أيضًا.

رابط سكني تسجيل دخول

شهدت السنوات الماضية إطلاق العديد من برامج الدعم من خلال الحكومة السعودية متمثلة في وزاراتها المختلفة وعلى رأسها بالتأكيد وزارة الإسكان المسؤول عن تقديم التمويل المدعوم والمسؤولة عن تقديم الوحدات السكنية والأراضي المجانية ويمكن تسجيل الدخول من خلال الخطوات التالية:

دخول منصة سكني أولًا (sakani.sa).

النقر على خيار المنتجات أو الخدمات.

تسجيل الدخول من التبويب المتاح في أعلى المنصة.

تستطيع إدخال بياناتك للدخول، أو البدء في ملء استمارة التسجيل لطلب الدعم السكني.

البيانات المطلوبة جاءت منحصرة في الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال، والحالة الاجتماعية والاقتصادية.

بعد استكمال الطلب، تستطيع التسجيل مرة ثانية باستخدام عنوان البريد الإلكتروني وكلمة السر.

شروط قبول طلب الدعم سكني

أما عن الشروط التي قدمتها وزارة الإسكان في السعودية حتى تقوم بالموافقة على طلبات الدعم السكني فهي:

عدم امتلاك الأسر لأي وحدة سكنية أو بيت مناسب للإقامة به، مع ضرورة حصولها على الجنسية السعودية والإقامة بشكل دائم بداخلها.

وفيما يخص السن للمتقدمين، فينبغي ألا يكون أقل من 25 عام.

إدخال البيانات في منصة سكني عند التسجيل بطريقة صحيحة حتى يتم التأكد من استحقاق الدعم.

وعقب إرسال الطلب يستخدم رابط سكني تسجيل دخول في الاستعلام عن الدعم السكني مجانًا كما يمكن تحديث البيانات في الملف الشخصي من خلال المنصة مجانًا باستخدام رقم السجل المدني أو من خلال رقم الهوية الوطنية.

وهناك العديد من الوسائل المناسبة والمجانية للتواصل مع الوزارة لمعرفة جميع المعلومات التي تخص الدعم، منها التواصل عبر البريد المجاني [email protected] أو الاتصال على رقم 199090.