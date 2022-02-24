شروط قروض سكني للمتزوجات وكيف التقديم؟

شروط قروض سكني للمتزوجات من الخدمات المهمة التي أعلنت عنها وقدمتها رسميًا وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في ضوء الدعم السكني المُقدم بالاشتراك مع صندوق التنمية العقارية وأيضًا منصة سكني فيمكن الحصول على قرض سكني مدعوم للمتزوجات أو جميع الفئات بشروط متعددة وضوابط مختلفة، لذا سنتعرف على أبرز شروط الإسكان الجديدة 2022.

شروط قروض سكني للمتزوجات

أعلن صندوق التنمية العقارية عن توفير الكثير من خيارا الدعم السكني ومن بينها قروض سكني والتي تدخل في إطار حلول البناء الذاتي وإمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق السعودية وغيرها من الخدمات الأخرى وأما عن شروط قروض سكني للمتزوجات فهي كما يلي:

الجنسية السعودية للنساء اللواتي يتقدمن بالطلب، وألا تكون السيدة حصلت على الدعم السكني من قبل.

يشترط الإقامة داخل المملكة، والسن ينبغي ألا يكون أقل من الخامسة والعشرين عام أيضًا.

ضرورة عدم الحصول على مسكن مناسب سواء لتلك المرأة أو أحد أبنائها وأفراد أسرتها أيضًا.

التقديم على قروض سكني المدعومة

ويمكن التسجيل في الدعم السكني والاستفادة من التمويل المدعوم من خلال منصة سكني الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة سكني وبعدها تسجيل مستفيد جديد أو تسجيل الدخول وهي خيارات متوفرة في القائمة الرئيسية للموقع (sakani.sa).

أدخل بياناتك مثل تاريخ ميلادك، ورقم الهوية الوطنية ودفتر العائلة.

قبول جميع الأحكام التي أعلنت عنها المنصة، حتى يتم السماح لك باستكمال التسجيل.

أدخل عنوان بريد الإلكتروني ورقم هاتف وكلمة سر وكود التفعيل، وهو الكود الذي يظهر في الموقع أو الذي تحصل عليه بعد التسجيل من خلال جوالك.

بعد الانتهاء ستبدأ مراحل التحقق من الأهلية والتي تخص الرواتب الشهرية وقطاع العمل.

أرسل الطلب لكي يتم متابعته والتأكد من الأهلية.

ومنصة سكني من المنصات التي طورتها الوزارة كي يستفيد منها المواطن السعودي في معرفة كافة شروط الدعم السكني أو البرامج المجانية المتوفرة، وغيرها من المنتجات والخيارات السكنية أيضًا، كما أن هناك منتج سكني أراضي مجانية تتوافر بشروط وضوابط ويمكن التسجيل فيها من خلال المنصة أيضًا وبشكل مجاني إلكترونيًا للجميع.