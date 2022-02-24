عاجل.. جونسون: يجب العمل مع حلفائنا لوقف إراقة الدماء فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، فى كلمة له أمام مجلس العموم البريطانى، إنه يجب العمل مع حلفائنا لوقف إراقة الدماء فى أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن بدء عملية عسكرية فى دونباس بأوكرانيا، مشيرًا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها، وذلك وسط موجة واسعة من الإدانات الدولية والعقوبات ضد روسيا.

ومن جانبه أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أن القوات الروسية سيطرت على مطار عسكرى على مشارف كييف.

وحذر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، فى وقت سابق، من أن القوات الروسية تحاول السيطرة على محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية.

وأعلن زيلينسكى أن القوات الروسية سيطرت على مطار عسكرى على مشارف كييف.

وقالت السفيرة الأوكرانية فى واشنطن أوكسانا ماركاروفا، إن القوات الروسية استهدفت العديد من البلدات السكانية والبنى التحتية.

وأوضحت ماركاروفا أن روسيا تشن حربا على أوكرانيا.