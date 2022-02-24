زاخاروفا: واشنطن بالذات رفضت الحوار مع روسيا حول أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت زاخاروفا، فى تصريحات لقناة "إن تى فى" التلفزيونية الروسية، اليوم الخميس: " فى هذا اليوم بالذات، كان من المفترض أن يكون الوفد الروسى الرسمى، برئاسة وزير الخارجية سيرجى لافروف، فى أوروبا لإجراء مفاوضات مع الوفد الأمريكى برئاسة وزير الخارجية الأمريكى السيد بلينكين"، مشيرة إلى أن الجانب الأمريكى بالذات هو الذى رفض إجراء مزيد من المفاوضات.
وأوضحت أن إلغاء هذه المفاوضات شملت أيضا المفاوضات حول قضايا الأمن العالمى الاستقرار الاستراتيجى والوضع الراهن.
وأضافت زاخاروفا: " تسلمنا رسالة من وزير الخارجية الأمريكى أدت بالتفصيل وبطريقة فظة تماما على عدم استعدادهم للتفاوض مع روسيا"، لافتة إلى أن بلادها تسلمت هذه الرسالة قبل بدء العملية الخاصة فى أوكرانيا.
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