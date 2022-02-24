الشرطة الكندية تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - فالاحتجاجات التى فجرها سائقو الشاحنات بين الولايات المتحدة وكندا إثر فرض اللقاح ضد (كوفيد-19) أخذت شكلا واسعا لتعم شوارع العاصمة أوتاوا، الأمر الذى دفع السلطات الكندية إلى الاعتقالات والقمع العنيف لهذه المظاهرات بالغاز المسيل للدموع والبطش بحق المتظاهرين رغم سلميتهم.

وبينما تتزايد الاحتجاجات، انكشف موقف الحكومة الكندية التى تدعى الديمقراطية وحقوق الإنسان بشكل فاضح من خلال رد الفعل العنيف تجاه المتظاهرين، الأمر الذى دعا منظمات حقوق الإنسان إلى إدانة ممارسات السلطات الكندية ضد المتظاهرين، واعتباره يشل الديموقراطية التى تدعيها حكومة ترودو.

وفى خطوة تصعيدية ضد المتظاهرين السلميين، اعتبر رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو أن هذه المظاهرات لم تعد سلمية، فى إشارة إلى التصعيد الأمنى ضد المتظاهرين واستمرار القمع، الأمر الذى لم تشهده كندا منذ الحرب العالمية الثانية بحسب مراقبين.

وتطورت الاحتجاجات وأصبحت ندية للسلطات الأمنية التى اعتمدت منذ البداية أسلوب القمع والترويع.

وفى توسع للأزمة التى تعانى منها كندا اتجه مجلس العموم الأسبوع الماضى إلى تطبيق قانون إجراءات الطوارئ الذى فعله ترودو فى وقت سابق لوضع حد لعمليات قطع الطرقات غير القانونية الجارية.

ولعل هذا الإجراء هو الثانى من نوعه فى تاريخ كندا فى وقت السلم، إذ فعلت السلطة قانون الطوارئ للمرة الثانية منذ عام 1970 فى كيبيك، ويثير القانون الذى يسمح باتخاذ إجراءات غير عادية احتجاجات كبيرة من المعارضة المحافظة.

بدوره، وصف وزير الأمن العام ماركو مينديسينو الوضع بأنه هش، محذرا من أن العرقلة غير القانونية على الحدود كلفت الاقتصاد الكندى مليارات الدولارات بسبب السياسات الخرقاء التى يتبعها ترودو والتى أودت بالبلاد إلى منزلق خطير فى ما يتعلق بالديموقراطية وتأثيرات الاحتجاجات الاقتصادية على البلاد.

وبعد أسابيع من المناوشات، عاد الهدوء ليخيم مجددا على معظم الشوارع الكندية، بعد أيام من الاحتجاجات العارمة التى أشعلها سائقوا الشاحنات بسبب رفضهم إلزامية التطعيم بلقاح كورونا، لكن الأمر تطور بعدها إلى مناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بعد استخدام الشرطة للعنف ضدهم.

وبعد أيام من المظاهرات، انسحب إلى حد كبير متظاهرو أوتاوا الذين تعهدوا بعدم الاستسلام أبدا، بعدما طاردتهم عناصر من الشرطة ترتدى الزى الخاص بمكافحة الشغب. وصمتت فى المقابل أبواق سائقى الشاحنات التى لم تتوقف خلال الاحتجاجات.

وتسبب اعتراض سائقى الشاحنات الذى تصاعد فى البلاد، فى إقفال عدد من المراكز الحدودية بين كندا والولايات المتحدة، وإغلاق أجزاء رئيسة من العاصمة الكندية لأسابيع، قد يتردد صداه لأعوام مقبلة فى الحياة السياسية الكندية.

فى بداية الأمر، استهدفت حركة الاحتجاج رفض إلزامية التطعيم بلقاح كورونا لسائقى الشاحنات العابرين للحدود، واتسعت كى تعبر أيضا عن الغضب من تدابير مكافحة "كوفيد- 19" وكراهية رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وتجاهل سائقو الشاحنات تحذيرات وجهت إليهم من كونهم يخاطرون بتعرضهم للاعتقال وإمكان مصادرة آلياتهم وتجميد حساباتهم المصرفية، وذلك بموجب سلطات الطوارئ الجديدة التى لجأ إليها رئيس الوزراء جاستين ترودو.

وأطلق السائقون الذين ركنوا شاحناتهم فى منطقة البرلمان وحوله أبواق مركباتهم، فى تحد لأمر من المحكمة يمنع التزمير، وصدر الأمر بعدما امتعض سكان الحى من الضوضاء المستمرة التى تجعل أماكن سكنهم غير صالحة للعيش.

وعلى أثر ذلك، أطلقت السلطات أكبر عملية للشرطة فى تاريخ كندا، واعتقلت أعدادا من متظاهرى أوتاوا، ورفعت زخم ذلك الضغط يوم السبت.

وسيطرت السلطات الكندية بشكل شبه كامل على وسط مدينة أوتاوا الأحد الماضى، بعد إغلاقه لمدة 24 يوما.

وقبضت السلطات على 190 متظاهرا وأزاحت نحو خمسين عربة أطلقت العنان لأبواقها لأسابيع فى المدينة المعروفة بهدوئها.

وقالت السلطات إن العملية مستمرة وإنها وضعت سياجا حول مبنى البرلمان "لضمان عدم خسارة المنطقة المستعادة".

وبعد رشها المتظاهرين برذاذ الفلفل، وإزالة متاريس احتمى بها بعضهم، صعدت الشرطة أسلوب تعاملها مع المتظاهرين ليصل إلى حد الاعتداء عليهم جسديا.

وسلطت الصحف ووكالات الأنباء العالمية الضوء على حملة القمع التى باشرتها السلطات الكندية بحق المتظاهرين السلميين المشاركين فى قافلة الحرية، التى يتصدرها سائقو الشاحنات الذين كانوا يطالبون بإلغاء إلزامية تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وأشارت تلك الصحف إلى أن ممارسات التنكيل التى ارتكبتها حكومة جاستن ترودو بحق مواطنيها لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، تنسف شعارات الحرية والديمقراطية الزائفة.

وانتقدت شبكة «سى إن إن» الأمريكية استدعاء الحكومة الكندية لقانون الطوارئ النادر لوقف الاحتجاجات.

وقالت إن هذه هى المرة الثانية فقط فى تاريخ كندا يتم تفعيل هذا القانون فى زمن السلم، واستخدم للمرة الأولى فى أزمة العام 1970 فى كيبيك حين كان بيار إليوت ترودو، والد رئيس الوزراء الحالى، يحكم البلاد.

ولفتت إلى أنه بموجب هذا القانون تستطيع المصارف تجميد حسابات أى شخص له علاقة بالاحتجاجات، من دون أمر قضائى، والتعامل مع أى دعم مالى لهذه المظاهرات بوصفه تمويلا للإرهاب، كما يحق للسلطات سحب تأمين العربات ورخصها.

وقالت شبكة «إيه بى سي» الأمريكية إنه برغم طرد قوات مكافحة الشغب لمتظاهرى أوتاوا، فإن احتجاج سائقى الشاحنات، الذى تصاعد حتى أغلق عددا قليلا من المراكز الحدودية بين كندا والولايات المتحدة، وأغلق أجزاء رئيسية من العاصمة لأسابيع، قد يتردد صداه لسنوات فى السياسة الكندية.

ولفتت إلى أن الاحتجاج، الذى كان يهدف فى البداية إلى إيقاف إلزامية تلقى سائقى الشاحنات العابرين للحدود للقاح فيروس كورونا، امتد ليعبر عن كراهية رئيس الوزراء جاستن ترودو.

ومضى تقرير الشبكة يقول: فى حين أن معظم المحللين يشككون فى أن الاحتجاجات ستشكل نقطة تحول تاريخية فى السياسة الكندية، إلا أنها هزت كلا الحزبين الرئيسيين فى كندا.

ولفت إلى أن المظاهرات التى عرفت باسم قافلة الحرية هزت سمعة كندا، موضحا أن سائقى الشاحنات تجاهلوا التحذيرات من المخاطرة بالاعتقال ومصادرة منصاتهم وتجميد حساباتهم المصرفية بموجب سلطات الطوارئ الجديدة التى تذرع بها ترودو.

وسلط التقرير الضوء على القمع الذى مارسته السلطات بحق المتظاهرين، حيث اعتقلت 191 شخصا وسحبت 79 سيارة، ما أدى إلى انسحاب العديد من المتظاهرين مع زيادة الضغط.

ونقل التقرير عن وزير السلامة العامة ماركو مينديسينو قوله إن الحسابات المصرفية لمن رفضوا المغادرة ستبقى مجمدة أثناء سريان القانون، لكنه أضاف أن الأمر متروك للشرطة لتحديد من سيتم تجميد حساباته.

وتابع تقرير الشبكة: أصبحت القيود الصحية المتعلقة بفيروس كورونا هراوة سياسية فى كندا، حيث اتهمت المعارضة ترودو بالاستبداد.

وأشار موقع بى بى سى إلى أن الإجراءات التى قامت بها الشرطة فى العاصمة الكندية أوتاوا لتطهير موقع الاحتجاج الرئيسى أمام البرلمان الذى احتله المتظاهرون لأكثر من 3 أسابيع تمثل حملة قمع واسعة النطاق.

ولفت إلى قيامها بإلقاء القبض على المتظاهرين الذين قاوموا على الأرض وربط أيديهم خلف ظهورهم.

ونقل موقع «فوكس نيوز» عن النائب قوله خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوروبى فى بروكسل: رئيس وزراء كندا، بالطريقة التى يتصرف بها الآن مثل طاغية أو ديكتاتور. إنه مثل تشوشيسكو فى رومانيا. إذا أثرت شكوكا حول اللقاحات فأنت منبوذ. ما الفرق بين ما يفعله وما حدث فى ظل محاكم التفتيش؟

وجذبت الاحتجاجات فى أوتاوا الانتباه فى جميع أنحاء العالم، وأظهر العديد من الجمهوريين الأمريكيين دعمهم لقافلة الحرية، وقالت النائبة الجمهورية إيفيت هيريل إنها ستقدم تشريعا لمنح اللجوء المؤقت لأولئك المشاركين فى احتجاجات أوتاوا.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، خيم مئات من سائقى الشاحنات خارج مقر البرلمان منذ نهاية يناير، احتجاجا على إلزامهم بالتطعيم ضد كورونا لعبور الحدود الكندية الأمريكية.

وأضافت: بعد رشها المتظاهرين برذاذ الفلفل، وإزالة متاريس احتمى بها بعضهم، صعدت الشرطة أسلوب تعاملها بداية عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدة أن الوقت حان لمغادرة سائقى الشاحنات.

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء جاستن ترودو لم يعلق على التطورات فى وسط أوتاوا، ربما لأنه يريد النأى بنفسه من عملية الإخلاء بعد أن انتقدته المعارضة بشدة بسبب تفعيله قانون إجراءات الطوارئ.

وبحسب مواقع كندية عدة، فإن المنتقدين لحكومة ترودو وقمعها للمحتجين ذكروه بمواقفه ومحاضراته السابقة لحكومة الهند، بعدما أعرب سابقا عن دعمه للمزارعين فى الهند، عندما قطعوا الطرق السريعة الرئيسية المؤدية إلى نيودلهى لمدة عام فى 2021، وقوله حينذاك: ستكون كندا دائما هناك للدفاع عن حق الاحتجاج السلمى.

ونقلت صحيفة «ذى جارديان» البريطانية عن ستيف بيل قائد شرطة أوتاوا المؤقت قوله للصحفيين: إن المعتقلين يواجهون 389 تهمة جنائية مختلفة، بما فى ذلك عرقلة عمل الشرطة وعصيان أمر محكمة والاعتداء والإيذاء وحيازة سلاح والاعتداء على ضابط شرطة.

وقالت الصحيفة: أثار الاحتجاج وطريقة التعامل معه أسئلة مهمة حول العلاقة بين الشرطة والحكومة، وحول استقلالية الشرطة ومساءلتها.

وأضافت: لا يمكن تبرير القيود الكبيرة على الحرية إلا إذا كانت متناسبة مع حالة الطوارئ. لكن البرلمان الكندى منع يوم الجمعة من التدقيق فى قرار إعلان حالة الطوارئ لأن المتظاهرين منعوا الوصول إلى قاعات النقاش.

وأشارت صحيفة «سى تى فى نيوز» إلى الانقسام السياسى داخل البلاد حول تطبيق القانون.

ونقلت عن مايكل باريت، النائب عن حزب المحافظين فى أونتاريو، قوله: إن الاحتجاج بالقانون كان مجرد استيلاء مجنون على السلطة لأن التهم الموجهة ضد الأشخاص المقبوض عليهم ليست قوانين جديدة. نحن لا نطلب قانون الطوارئ للتعامل مع هذه الأمور. لدينا عملية نظام عام تجرى فى شوارع أوتاوا. إنها ليست حالة طوارئ وطنية.

كما نقلت عن مارلين جلادو، عضوة البرلمان عن حزب المحافظين فى أونتاريو، قولها على موقع تويتر: يتعين على الليبراليين منع استخدام هذا القانون مرة أخرى بعد أن انتهت المظاهرات.

أخيرا الحديث عن الديموقراطية وحقوق الإنسان سهل جدا، إلا أن التطبيق هو الاختبار الحقيقى لكل المقولات والادعاءات، فكندا التى تتباهى بالديموقراطية تسقط وتهوى بسرعة أمام شعبها الرافض لسياسات الحكومة، وكانت النتيجة الرد بقسوة على متظاهرين سلميين طالبوا بشكل ديموقراطى بفرض الإجراءات الطبية فى ما يتعلق بلقاحات كورونا.