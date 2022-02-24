جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أوضحت السفيرة الأوكرانية فى واشنطن، أن روسيا تشن حربا على أوكرانيا. وأضافت السفيرة الأوكرانية فى واشنطن "روسيا بدأت بقصف مدننا والبنى التحتية العسكرية لأوكرانيا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفيرة أوكرانيا بأمريكا: القوات الروسية تستهدف بلدات سكانية وبنى تحتية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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