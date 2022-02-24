موقع التسجيل في منحة البطالة minha anem dz الوكالة الوطنية للتشغيل

اعلن وزارة العمل والتشغيل الجزائري يوسف شرفة عن موقع التسجيل في منحة البطالة minha anem dz الذي من المقرر أن يتم فتحه بداية من يوم الجمعة 25 فيفري 2022، يذكر ان رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون قد اعلن في وقت سابق عن صرف منحة للبطالة بداية من شهر مارس القادم حيث قدر مبلغها بـ 13000دج وسوف تخصص لكافة الشباب الجزائري العاطلين عن العمل، كما تم تحديد العديد من شروط الاستفادة من منحة البطالة 2021 وهو ما سنتعرف عليه بشكل مفصل ودقيق من خلال موقع ثقفني الاخباري فتابعونا للنهاية من اجل معرفة ذلك.

موقع التسجيل في منحة البطالة minha anem dz

خصص الدولة الجزائرية في قانون المالية 2022 اكثر من 84 مليار دينار لصالح الشباب العاطل عن العمل الذين ستقدم لهم منحة البطالة حتى يتحصلون على منصب شغل قار في احدى مؤسسات الدولة او احدى القطاعات الاقتصادية، وبمجرد ان تم الإعلان عن منحة العاطلين عن العمل في الجزائر 2022 ازداد البحث بشكل رهيب عن كيفية التسجيل في منحة البطالة 2022 عبر موقع minha dz وهو ما سنتعرف عليه في الأسطر القادمة.

شروط منحة البطالة 2022

الجنسية الجزائرية والإقامة فيها بصفة دائمة.

ان يكون عاطل عن العمل

لا يمتك أي مدخول شهر او وظيفة

ليس لديه أي مصدر دخل آخر.

عمر المتقدم ما بين 19 و 40 سنة

التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل anem.

الزامية وثيقة الخدمة الوطنية.

عدم التسجيل في احدى المؤسسات التعليمية من ضمنها: التكوين المهني او الجامعات والمعاهد.

عدم الاستفادة من أي جهاز عمومي مثل جهاز الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل.

كذلك عدم الاستفادة من أي قرض.

عدم امتلاس سجل تجاري.

كيفية التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022

التسجيل الاولي يكون عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل من اجل الحصول على البطاقة الزرقاء

بعها تأتي مرحلة التقديم على موقع التسجيل في منحة البطالة minha anem dz بداية من يوم 25-02-2022

بعد ان تتم عملية التسجيل على منصة منحة يتم سحب الاستدعاء سوف تجد مون فيع موعد الانتقال الى وكالة التشغيل من اجل اكمال عملية التسجيل وتقديم كافة الوثائق المطلوبة ومن ضمنها: بطاقة التعريف الوطنية، رقم الحساب البريدي الجاري، وثيقة الخدمة الوطنية، شهادة الميلاد، شهادة عائلية بالنسبة للمتزوج.

وفي الأخير يجب عليك امضاء التعهد والالتزام بصحة معلوماتك.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تطرقنا فيه للموضوع موقع التسجيل في منحة البطالة minha anem واهم الشروط التي يجب أن تتوفر في شاب جزائري عاطل عن العمل من اجل الحصول على المنحة.