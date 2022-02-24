كماشة روسية.. سفير أوكرانيا فى لندن يكشف تفاصيل الهجوم الشامل

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، طالب سفير أوكرانيا فى لندن، بفرض عقوبات على البنك المركزى الروسى.

وأكد السفير الأوكرانى فى لندن "لدينا قائمة بالعقوبات التى ندعو لفرضها على موسكو".

وأدان حلف شمال الأطلسى "ناتو"، اليوم الخميس، ما اعتبره هجوما روسيا غير مبرر على أوكرانيا.. داعيًا موسكو إلى إنهاء العمل العسكرى فورًا.

وذكر الناتو، فى بيان نشر على الموقع الرسمى للحلف، "ندين بأشد العبارات هجوم روسيا غير المبرر على أوكرانيا، وندعو روسيا لإنهاء العمل العسكرى على الفور، وسحب قواتها من داخل وحول أوكرانيا، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية".

وأضاف الناتو: "حلفاء الناتو يقررون تعزيز الردع والدفاع للحلف، من خلال نشر قوات برية وبحرية وجوية فى المناطق الشرقية"، معتبرًا أن "هذه التدابير احترازية، وليست تصعيدية".