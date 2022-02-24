عاجل رئيس أوكرانيا: روسيا تحاول السيطرة على محطة تشيرنوبيل النووية

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى، فى تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن "القوات الروسية تحاول الاستيلاء على تشيرنوبيل (محطة الطاقة النووية).. إن المدافعين عنا يضحون بأرواحهم حتى لا تتكرر مأساة عام 1986".
من جانبها، أوردت وزارة الخارجية الأوكرانية تحذير زيلينسكى، حيث قالت - فى تغريدة لها على "تويتر" - إن هجومًا روسيًا على أوكرانيا يمكن أن يتسبب فى كارثة بيئية أخرى.
وذكرت الوزارة: "فى عام 1986، شهد العالم أكبر كارثة تكنولوجية فى تشيرنوبيل.. وإذا واصلت روسيا الحرب، يمكن أن تحدث تشيرنوبيل مرة أخرى فى عام 2022".
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