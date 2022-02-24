عاجل.. الجيش الأوكرانى: أربعة صواريخ باليستية أطلقت من الأراضى البيلاروسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الجيش -حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية- أن الصواريخ أطلقت فى الاتجاه الجنوبى الغربى. يشار إلى أن بيلاروسيا تعد حليفا لروسيا وكانت تشارك فى مناورات عسكرية مشتركة مع القوات الروسية فى الأيام التى سبقت العملية العسكرية التى تشنها روسيا فى أوكرانيا منذ صباح اليوم.

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