موقع الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2022 العراقية من نتائجنا بالرقم الامتحاني وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات

موقع الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2022 فنحن على موعد مع اعلان وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج امتحانات طلاب الصف الثالث المتوسط الدور الاول في جميع محافظات العراق بشكل عام، وهي الامتحانات التي قامت بالاشراف عليها اداءها وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الاخيرة بناء على الجدول الزمني الخاص بسير العملية التعليمية في العراق لجميع الطلاب بكافة المراحل الدراسية المختلفة، حيث انتهى الطلاب من اداء الامتحانات في ضوء تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة والتي اعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الفترة الاخيرة واكدت على ضرورة اتباعها، ونسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول بالعراق 2022بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

نتيجة الثالث المتوسط الدور الاول بالعراق

أعلنت مصادر بوزارة التربية والتعليم العراقية خلال الساعات الاخيرة عن اقتراب موعد الاعلان عن نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط الدور الاول في العراق، وذلك بعدما انتهت اعمال تصحيح الامتحانات في العديد من المحافظات بشكل رسمي ويتبقى فقط رصد الدرجات الخاصة بالطلاب، ومن ثم يتم طرح النتائج الخاصة بالطلاب مباشرة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، وذلك في اطار تسهيل الوزارة على الطلاب واولياء الامور استخراج النتائج الكترونيا بالرقم الامتحاني فقط بدون الحاجة الى زيارة المدارس المختلفة بجميع المحافظات.

موقع الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنها قد انتهت امكانية الاستعلام عن نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط في العراق بجميع المحافظات من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، كما يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب عن طريق موقع نتائجنا الالكتروني المخصص للاستعلام عن نتائج الطلاب، من خلال اتباع فقط الخطوات التالية مباشرة.