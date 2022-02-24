رابط نتائج الدبلوم العام 2022 سلطنة عمان “نتيجة الثانوية العامة” على موقع البوابة التعليمية وزارة التعليم moe gov om ورسائل SMS

رابط نتائج الدبلوم العام 2022 سلطنة عمان وردت العديد من الاخبار خلال الساعات الأخيرة من داخل وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان والتي تفيد اعتماد الوزارة بشكل رسمي نتائج الدبلوم العام هذا العام 2022 لطلاب الثانوية في الفصل الدراسي الأول، من خلال رابط moe gov om، وهو رابط وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان حيث جاء اعتماد النتائج في عصر اليوم الموافق الرابع والعشرين من شهر فبراير هذا العام، وذلك بعدما انتهت الوزارة رسميا من اعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب، وقد أوضحت الوزارة كافة التفاصيل الخاصة بالحصول على النتائج المقرر ان يتم ارسالها في رسائل نصية من خلال ارقام الهواتف الخاصة بالطلاب، لمشتركي خدمه عمانتل وأوريدو، على رقم 90200 بخدمه الرسائل القصيرة SMS بها رقم جلوس الطالب وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج الدبلوم العام 2022 في سلطنة عمان.

رابط نتائج الدبلوم العام 2022 سلطنة عمان

كانت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان قد اعلنت النسب الخاصة بنجاح الطلاب في سلطنة عمان بالنسبة لمرحلة الدبلوم العام خلال الساعات الاخيرة، حيث جاءت نسبة النجاح في الدبلوم العام بنسبة 80.24%، وقد فعلت وزارة التربية والتعليم رسميا الرابط الالكتروني المستخدم الاستعلام عن نتائج طلاب الدبلوم العام، حيث يتم الولوج مباشرة الى الرابط التالي.

أولًا يتم الدخول الى موقع الاستعلام عن نتائج الدبلوم العام مباشرة https://home.moe.gov.om/.

يتم اختيار الاستعلام عن نتائج الدبلوم العام من خلال ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

عقب ادخال البيانات بشكل صحيح يتم اختيار ايقونة الحصول على النتيجة لتظهر مباشرة.

كيفية تقديم اعتراض على نتائج الدبلوم العام 2022 في سلطنة عمان

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان رسميا تفاصيل التقدم باعتراض على النتائج الخاصة بالدبلوم العام هذا العام الدراسي 2022 داخل سلطنة عمان، حيث يتم السماح بمراجعة ثلاثة مواد دراسية فقط، الى ان يتم التقدم من قبل الطالب بالمراجعة خلال أسبوع واحد من تاريخ اعلان النتيجة، حيث تبدأ استقبال طلبات الاعتراض على النتائج منذ تاريخ 24 من شهر فبراير وحتى يوم الثاني من شهر مارس 2022، وقد نوهت الوزارة انه لا يحق للطالب او ولي الاخر القيام بالاطلاع على دفتر الامتحان الخاص به على ان يتم تشكيل لجنة لمراجعة الاعتراضات.