عاجل- قوات ناتو تنتشر عسكريا برا وبحرا وجوا شرقى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكر الناتو، فى بيان نشر على الموقع الرسمى للحلف، "ندين بأشد العبارات هجوم روسيا غير المبرر على أوكرانيا، وندعو روسيا لإنهاء العمل العسكرى على الفور، وسحب قواتها من داخل وحول أوكرانيا، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية".

وأضاف الناتو: "حلفاء الناتو يقررون تعزيز الردع والدفاع للحلف، من خلال نشر قوات برية وبحرية وجوية فى المناطق الشرقية"، معتبرًا أن "هذه التدابير احترازية، وليست تصعيدية".

وفى سياق متصل، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج - فى مؤتمر صحفى فى وقت سابق من اليوم - "نأسف لإغلاق روسيا الباب أمام السياسة والدبلوماسية، واختيار الأعمال العدائية ضد أوكرانيا".

وأضاف ستولتنبرج: "يحق لأوكرانيا تقرير مسألة الانضمام للناتو، ولا تملك روسيا الحق فى استخدام القوة للهجوم على دولة، فقط لأنها لا ترغب فى انضمام دولة للناتو أو للاتحاد الأوروبى".