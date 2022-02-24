فيديو.. لاعبو كرة قدم برازيليون يستغيثون للخروج من أوكرانيا

سجل عدد من لاعبي دينامو كييف وشاختار دونيتسك الأوكرانيين، الذين يحملون الجنسية البرازيلية، مقطع فيديو، الخميس، يناشدون فيه سلطات بلادهم بالمساعدة لإخراجهم من أوكرانيا.
ويجتمع الـ14 لاعبا بفريقي دينامو كييف وشاختار دونيتسك مع أسرهم، في فندق بالعاصمة الأوكرانية كييف.
وسجل اللاعبون الفيديو معا لمناشدة السلطات البرازيلية إنقاذهم، بعد أن بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب الصحفي البرازيلي أرثور كويزادا الذي نشر مقطع الاستغاثة عبر حسابه الرسمي على "تويتر".
ووجه جونيور مورايس مهاجم شاختار رسالة قال فيها: "الوضع يائس. أطلب منكم الكشف عن هذا الفيديو حتى يصل إلى الحكومة البرازيلية".
وأضاف: "الحدود مغلقة. البنوك مغلقة. لا وقود. سيكون هناك نقص في الغذاء. لا يوجد مال. لقد اجتمعنا في انتظار خطة لمغادرة أوكرانيا".
ونشر مورايس رسالة على "إنستغرام" نصها: "كل الأصدقاء والعائلة.. الوضع خطير ونحن عالقون في كييف في انتظار حل للخروج. نحن داخل فندق. ادعوا لنا".
وولد مورايس في البرازيل لكنه لاعب أوكراني دولي، فيما يضم فريق شاختار 12 لاعبا برازيليا، ويلعب المهاجم فيتينيو مع دينامو كييف.
وبدأت روسيا صباح الخميس "غزوا شاملا" لأوكرانيا، بحسب وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.
وسمع دوي انفجارات في العاصمة كييف، وكذلك في مدينة أوديسا على البحر الأسود، ومدينة ماريوبول الساحلية، ومناطق أخرى من البلاد.
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