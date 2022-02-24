نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني PDF في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني نوافيكم بها الان ونستعرضها مع حضراتكم الان حيث عدد كبير من الطلاب والطالبات يباشرون إلى معدل كبيربحثهم على جوجل لمعرفة تلك النتائج التي تم تحديد حولها معدلات القبول الموازي والشروط وكافة التفاصيل المطروحة حولها التي نستعرضها الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

نتائج القبول الموازي 2021/2022

تتزايد إلى معدل كبير وملحوظ مؤشرات البحث على جوجل لاجل الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي تم الاشارة على إعلانها بشكل وبصورة الكترونية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على بدء أعمال تفعيل امكانية الاستعلام الإلكتروني عن تلك النتائج كواحدة من الخدمات الإلكترونية التي تقدم لطلاب العراق فى ظل أزمة تفشي وباء كورونا المستجد، عليه مؤشرات البحث على جوجل تتزايد الى معدل كبير لاجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي بامكانكم الاستعلام عنها عبر الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتيجة القبول الموازي نستعرض نتابع مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عنها حيث أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان جميع الطلاب والطالبات بامكانهم الان اجراء الاستعلام عن تلك النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو خطوات نستعرضها على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة الثانية:- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها بواسطة تسجيل اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني

الخطوة الرابعة:- تسجيل المحافظة التابع اليها الطالب

الخطوة الاخيرة:- النقر على ايقونة عرض النتائج

على ان يصبح بإمكانكم مشاركتنا بالبيانات التي بامكانكم الحصول عليها للحصول على تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول على تلك النتائج التي تم الإعلان عنها بعد التأكيد على قبول 22 ألف طالب وطالبة بالعراق فى جميع المحافظات العراقية فى شتي التخصصات التي جاءت أمام الطلاب سواء على مستوى كلية الطب العام او كلية الصيدلة او الهندسة

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.