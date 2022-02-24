عاجل- لحظة سقوط صاروخ روسى على هدف فى أوكرانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونشرت قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية فيديو يرصد لحظة سقوط صاروخى روسى على هدف فى أوكرانيا. وأعلن حرس الحدود الأوكرانى أن البلاد تتعرض لهجوم مدفعى على طول حدودها الشمالية مع روسيا وبيلاروسيا

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