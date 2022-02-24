نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بوابة سلطنة عمان التعليمية أستعلم برقم الجلوس الآن نتائج دبلوم التعليم العام عمان 2022/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم العمانية عن تفعيل رابط بوابة سلطنة عمان التعليمية، اليوم أمام الطلاب للاستعلام الإلكتروني، عن تفاصيل نتائج دبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2022/2021 والتي ستعلن اليوم الخميس، في تمام الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي للسلطنة،جاء ذالك من خلال نشر وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان من خلال الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ قليل، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم طريقة الاستعلام الإلكتروني عن النتائج بصورة مبسطة، حتى يتمكن أبنائنا الطلاب من الإطلاع عليها مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب.

رابط بوابة سلطنة عمان التعليمية

الدخول على رابط موقع البوابة التعليمية العمانية home.moe.gov.om .

. حدد المرحلة التعليمية التي ترغب في الاستعلام عنها “مرحلة دبلوم التعليم العام”.

سجل البيانات الشخصية المطلوبة بصورة دقيقة وصحية.

أضغط عرض النتيجة لتظهر لك تفاصيل النتائج.

نتائج دبلوم التعليم العام عمان 2022

بعد فترة كبيرة من الترقب والانتظار من قبل الطلاب الذين أدوا الاختبارات، في ظل ظروف قاسية بسبب جائحة فيروس كورونا، وأعلنت أن النتائج سوف يتم إرسالها عب رسائل نصية sms وكانت الامتحانات قد بدئت خلال الفترة بداية من 16 يناير الماضي حتى انتهوا من الامتحانات مطلع الشهر الجاري شهر فبراير، والوزارة تعمل على قدم وساق من خلال اللجان المختصة لمراجعة الامتحان، وتدقيق الدرجات لكل طالب حتى يتم التأكد من أن كل طالب حصل على درجته الفعلية، ولم يظلم أي طالب نتيجة أي خطأ في الرصد.

موقع وزارة التربية والتعليم سلطنة عمان

سلطنة عمان من أوائل الدول العربية والخليجية أستخداماً للتكنولوجيا في العملية التعليمية، فهي تقدم جميع الخدمات لكافة منسوبي الوزارة عنه بعد عن طريق الإنترنت، بداية من تسجيل الطلاب في الصفوف الأولى للتعليم حتى الاختبارات في الجامعات، وتعتبر نتائج الدبلوم العام 2022/2021 من أهم الأمور التي يتم البحث عنها الآن، من قبل أكثر من 50 ألف طالب وطالبة أدوا الاختبارات هذا العام.

أرقام حول مرحلة دبلوم التعلم العام 2022

بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات في عموم السلطنة هذا العام 54959 طالب وطالبة

جهزت وزارة التربية والتعليم 359 مركز امتحاني للطلاب لأداء الامتحانات وعدد مراكز التصحيح 4 مراكز.

بلغ عدد المراقبين للعملية الامتحانية 6000 مراقب، بينما من قاموا بعملية التصحيح 3000 مصحح.