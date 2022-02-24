نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج الدبلوم العام سلطنة عمان 2022 البوابة التعليمية وزارة التعليم home.moe.gov.om في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الدبلوم العام سلطنة عمان 2022، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك مع اقتراب موعد إعلان نتائج الدبلوم العام بسلطنة عمان، نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 – 2022، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان عبر موقعها الرسمي على تويتر، موعد إعلان النتائج اليوم الخميس الموافق 24\02\2022.

وقد ازداد البحث بصورة كبيرة من قبل طلاب وطالبات الدبلوم العام لمعرفة طريقة استخراج النتائج، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال رابط استعلام نتائج الدبلوم العام بسلطنة عمان برقم الجلوس، مع ترك الرابط الرسمي في المقال لتوفير الوقت والجهد والبحث على أبنائنا الطلاب، مع تمنيات أسرة موقع ثقفني للجميع بالنجاح والتوفيق.

رابط نتائج الدبلوم العام سلطنة عمان 2022

هناك حالة من القلق والتوتر تنتاب الطلاب والطالبات في سلطنة عمان مع اقتراب إعلان النتائج، وقد ذكرت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم أن النتائج اليوم الخميس وأن النتائج مبشرة جداً، وقد نجحت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان في إجراء امتحانات الدبلوم العام رغم تحديات كورونا، وقامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع إصابة الطلاب بهذا الفيرس الخطير، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ومختلف الوزارات المعنية بالأمر.

رابط استعلام نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2022

يتم الاستعلام عن النتائج إلكترونياً من خلال رابط البوابة التعليمية بسلطنة عمان home.moe.gov.om.

النقر على أيقونة “نتائج الدبلوم العام”.

أدخل رقم الجلوس الخاص بك ثم انقر على عرض النتيجة.

رابط البوابة التعليمية سلطنة عمان

تحرص وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان على مواكبة التطور والتقدم التكنولوجي الكبير في مجال التعليم. واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطويعها لخدمة قضايا التعليم. لذلك قامت الوزارة بإنشاء العديد من المواقع الإلكترونية والمنصات التعليمية المختلفة لخدمة التعليم عن بعد. ومن أهم هذه المواقع موقع البوابة التعليمية العمانية التابع لوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.

وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان

أعلنت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان. عبر موقعها الرسمي على تويتر أن اليوم الخميس هو موعد إعلان نتائج الدبلوم العام 2022. وقد اتخذت الوزارة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب. ولذلك سوف يتم الاستعلام عن النتائج إلكترونياً من خلال رابط نتائج البوابة التعليمية بسلطنة عمان.