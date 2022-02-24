عاجل- لحظة عبور أرتال عسكرية روسية إلى أوكرانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة العربية مشاهد من التلفزيون الأوكرانى، اليوم الخميس، تظهر دبابات روسية دخلت أجزاء تسيطر عليها كييف فى منطقة لوغانسك بشرق البلاد، فيما أعلن حرس الحدود الأوكرانى دخول القوات البرية الروسية إلى أوكرانيا، وقالت إن روسيا تحرك عتادا عسكريا ومركبات عسكرية إليها من القرم، وتنفذ قصفا عبر البلاد وصولا إلى منطقة لفيف فى غرب أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، كان قد أعلن بدء عملية عسكرية فى دونباس، لافتًا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها.

وقال فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى، إن روسيا تهاجم منشآت عسكرية فى جميع أنحاء البلاد وتتخذ الإجراءات الدفاعية.