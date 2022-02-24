ميشال عون يبحث تطورات التدقيق الجنائى فى حسابات مصرف لبنان

جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس اللبنانى ميشال عون تطورات عملية التدقيق الجنائى فى حسابات مصرف لبنان، وذلك خلال استقباله وفد من شركة "الفاريز ومارسال" المكلفة بإجراء التدقيق فى الحسابات، وذلك بحضور ممثلى الشركة جيمس دانيال وبول شارما ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستال واكيم.





وخلال اللقاء، شرح الوفد المراحل التى توصلت إليها الشركة فى التدقيق الجنائى فى تقييم "الداتا" التى وصلتها من مصرف لبنان.

وأكدت أنه من المقرر أن ينتهى التقييم مع بداية الأسبوع المقبل، حيث أبدى الوفد أمله فى أن تكون "الداتا" التى تسلمتها الشركة متوافقة مع لائحة المعلومات التى طلبتها.

وكان مجلس النواب قد وافق هذا الأسبوع على قانون بمد قانون رفع السرية عن حسابات مصرف لبنان، بما يسمح باستكمال التحقيق الجنائى فى الحسابات، وذلك بعد أن انتهت المدة التى حددها القانون فى شهر ديسمبر الماضى.