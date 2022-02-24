عاجل- إجراء تصعيدى جديد من روسيا ضد أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وجاء التصعيد بإعلان الشبكة الأوروبية لمشغلى أنظمة نقل الكهرباء، وقف تدفقات الكهرباء من روسيا إلى أوكرانيا.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، لم ترسل بيلاروس أى كهرباء إلى أوكرانيا منذ الساعة العاشرة مساء الثلاثاء، لكنها استوردت الكهرباء من أوكرانيا حتى الساعة الثانية مساء الأربعاء، وتوقفت جميع التدفقات بينهما منذ ذلك الحين.

يذكر أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، كان قد أعلن بدء عملية عسكرية فى دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها.

وقال فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى، إن روسيا تهاجم منشآت عسكرية فى جميع أنحاء البلاد وتتخذ الإجراءات الدفاعية.