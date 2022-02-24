عاجل- أول تعليق من ماريا زاخاروفا على إدارج اسمها بقائمة العقوبات

جدة - نرمين السيد - وقالت زاخاروفا، فى تعليق نشرته على حسابها فى موقع "تلجرام"، وفقا لقناة (روسيا اليوم): "إن الإعلان عن إدراجى فى قائمة العقوبات، من وجهة نظر النظام الأوروبى الأطلسى، هو بمثابة هدية فى عيد حماة الوطن، الذى أخدمه بأمانة".
ورأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن هذا القرار محاولة للترهيب، وأنهم حين أدركوا أن الابتزاز لم ينجح، قاموا بتشغيل آلية العقوبات، مؤكدة أن ذلك لن يجبروهم على الصمت.
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